Unter Namenlosen

Der Schmerz, den Eltern ertragen müssen, deren Kind gestorben ist, ist unermesslich. Er ist nur nachvollziehbar, wenn es zum Unvorstellbaren gekommen ist. In dieser Gefühlslage setzte der gestrige Tatort "Verborgen" an. Ein 17-jähriger Schwarzafrikaner, der wie seine Eltern seit Jahren illegal in Hannover lebt, ist verschwunden. Wollte er sich nach England absetzen und dort ein neues Leben anfangen? Dann wird ein junger Mann tot aus dem Laderaum eines Lkw geborgen...