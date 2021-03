Ein brutaler Mord an einer Prostituierten. Das Kinderzimmer ist leer. Vom zehnjährigen Samuel fehlt jede Spur. Hat der Täter den Burschen entführt? Und wenn ja, warum? Kommissar Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bekam es am Sonntag in "Die Amme" (ORF 2, 20.15 Uhr) – seinem 50. Einsatz im "Tatort" – mit einem Gewalttäter der besonders perfiden Sorte zu tun.