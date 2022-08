Es hat lange gedauert, dass auch beim ORF mit Anna-Theresa Lallitsch eine Frau Fußballspiele von Männern kommentieren darf. Diese Form der Gleichberechtigung ist, wenn auch an einer Nebenfront, sehr zu begrüßen. Sie selbst sagte einmal auch in einem OÖN-Interview, dass sie auch keinen "Frauenbonus" wolle, sondern bei Fachwissen und der Art der Moderation gerne mit ihren männlichen Kollegen vergleichen wird. Am Donnerstag kommentierte Lallitsch das Fußballspiel zwischen Rapid Wien und Vaduz.