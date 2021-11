Der Beginn der Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer macht Österreich wieder zur partiellen Weltnation. Gestern waren die Männer beim Parallel-Rennen in Lech/Zürs an der Reihe, die Stimmung deutete auf ein Remmidemmi hin, klar, kamen doch zwei Österreicher ins Finale. Kommentatorseitig waren Oliver Polzer und Alexandra Meissnitzer im Rennen. Das routinierte Duo suggerierte ebenfalls große Aufregung und transportierte so einen Teil der Stimmung ins Wohnzimmer.