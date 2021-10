Es gibt so viele von ihnen in Film und Serie: Wir erleben eine wahre Flut an Comichelden, von Superman bis Hulk. Warum aber sind noch so wenige auf die Idee gekommen, von Kämpferinnen des "normalen" Lebens zu erzählen, die übernatürliche Kräfte aufbringen – nicht weil sie es können, sondern es müssen? Nun rückt die Netflix-Serie "Maid" Alleinerzieherinnen in den Fokus.