Nach einer durchzechten Nacht wacht Flugbegleiterin Cassie (Kaley Cuoco, Penny aus "The Big Bang Theory") in einem Nobelhotel in Bangkok auf. Noch schlimmer als ihr Kater ist aber der Anblick, der sich ihr bietet: Ihr Gspusi, der fesche Alex (Michiel Huisman), liegt ermordet neben ihr im Bett. Hat die trinkfeste Stewardess ihren Freund gemeuchelt, oder will ihr jemand die Tat anhängen? Fragen, die die Krimikomödie "The Flight Attendant" auf Amazon Prime beantwortet.