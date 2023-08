Sind Sie eher penibel in der Arbeit, dafür vielleicht daheim chaotisch? Oder umgekehrt? Beides trifft auf die "Mordsschwestern" in der gleichnamigen Krimi-Reihe (heute, ZDF) zu. Als Hauptkommissarin Viktoria (Typ Frage zwei) und Forensikerin "Feli" (Frage eins) an der Flensburger Förde sind sie ein ideales Team, gerade weil sie sich immer wieder aneinander reiben. Besonders in einem heiklen Fall: Wenn sich posthum herausstellt, dass die Erschossene schwanger war, tun sich amouröse Abgründe auf.