In Zeiten von "Me Too" mögen sie sich auf ein Feindbild reduziert fühlen: die Männer. Ihnen widmete gestern (bzw. heute nach Mitternacht) BR Bayern seine Kurzfilmnacht und tauchte in sechs verschiedene "Männerwelten" ein. "Bitte nicht reanimieren" lässt sich Theo (Jörg Schüttauf) zu seinem 65. Geburtstag auf die Brust tätowieren: Die Episode "Herbst" spürte Demenz nach und der Angst eines Menschen, sich zu verlieren. Der thematische Reigen spannte sich von Arbeitslosigkeit über die Verzweiflung