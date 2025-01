TV-Kritik: Wenn Frösche den Skifahrern weichen müssen

Universum - Saalbach-Hinterglemm - Wo sich Natur und Mensch begegnen - Saalbach-Hinterglemm, im Herzen Österreichs, ist im Jahr 2025 Schauplatz der Alpinen Skiweltmeisterschaft. Wo im Winter die weltbesten Rennfahrer auf den Pisten mit Höchstgeschwindigkeit um Medaillen kämpfen, geht die Natur im Jahreslauf ihr eigenes Tempo. Die Bedürfnisse von Wildtieren und Menschen im Gleichgewicht zu halten ist eine ewige Herausforderung, der man sich rund um Saalbach-Hinterglemm mit großer Leidenschaft stellt. Von der Gebirgsstelze bis zum Biber, von der Hummeln bis zum Bartgeier, vom Neuntöter in der Rosenhecke bis zum Grasfrosch im Speicherteich - sie alle erzählen eine Geschichte, die nicht nur ihre eigene, sondern auch die des Menschen widerspiegelt. So offenbart dieser Film auch das Leben rund um ein Bauernhaus, wo der Schwarze Holunder durch seine immer frühere Blüte zeigt, dass der Klimawandel auch in dieser Region angekommen ist. Hier begegnen wir aber auch den Rosenkäfern, Holunderspannern und einem Siebenschläfer, die rund um diese Pflanze miteinander vernetzt sind. Auf den angrenzenden sommerlichen Skipisten weiden nicht nur Rinder, sondern in den frühen Morgenstunden auch das Rotwild. In den noch unberührten Seitentälern des Glemmtals kann es zur Ruhe kommen und dem Wintertourismus ausweichen. Das Birkwild balzt in eigens geschaffenen Rückzugsräumen, die als Ausgleich für die touristische Erschließung geschaffen werden. Der Bestand von Fauna und Flora in unseren Alpen wird nicht in Hundertstelsekunden entschieden. Es braucht die Ausdauer von Marathonläufern, um die Natur auf Jahrzehnte hin zu schützen. - Im Bild: Glemmtal. Foto: ORF/Interspot/Therese Engels. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at

