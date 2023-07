TV-Kritik: Wahres Wald-Ich

In heißen Tagen wird er, wenn erreichbar, zum kühleren Zufluchtsort: "Der Wald mit allen Sinnen" lässt in der gleichnamigen Doku (gestern, arte) zwar nicht eintauchen in frischen Duft, aber in die farbenprächtige Schönheit seiner Bilder. "Die Natur um uns herum öffnet das Tor zur Natur in uns", lädt die Erzählerstimme zur Einkehr: "Ein Waldspaziergang genügt, um unser wahres Ich wiederzuentdecken. Alles, was wir brauchen, ist Ruhe und Gelassenheit", eröffnet sie das autogene TV-Training.