TV-Kritik: Tief im Gestrüpp

Tief in das Gestrüpp der deutschen Politik und ihrer außen- wie innenpolitischen Affären wagt sich der gestrige Tatort „Vier Leben“. Einem brisanten Thema der jüngeren Vergangenheit nehmen sich Mark Monheim (Regie) und Thomas André Szabó (Buch) im neuen Fall an: Kurz vor einem Besuch von König Charles in Berlin wird ein Lobbyist am helllichten Tag mitten in Berlin durch einen Scharfschützen erschossen. Er war sozialdemokratischer Abgeordneter gewesen, ehe er über eine Affäre