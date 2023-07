Das Wiener MAK – Museum für angewandte Kunst wird diesmal dem "Museums-Check" mit Markus Brock in der gleichnamigen Reihe auf 3sat unterzogen (gestern). Gleich vorweg: Das Fazit für "Österreichs Schatzkiste für Kunstgewerbe, Design und Kunst", so der Moderator, fällt durchwegs positiv aus. Einzig in der Kunstvermittlung ortet er noch etwas "Luft nach oben".