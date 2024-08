Kamala Harris bei ihrer Angelobung als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco 2008

Wenn inmitten des TV-Sommerlochs der US-Präsidentschaftswahlkampf auf den Kopf gestellt wird, ist es der richtige Zeitpunkt, ein Porträt von Kamala Harris aus 2022 hervorzuholen. So zeigt Arte nun wieder „Kamala Harris – eine amerikanische Karriere“ in der Mediathek und am Montag (9 Uhr) im TV.