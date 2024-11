TV-Kritik: Geraubte Kunst

Die Kombination aus einem ernsten und einem albernen Charakter zu einem witzigen Duo haben die Komiker-Legenden Stan Laurel und Oliver Hardy einst perfektioniert. Bis heute ist dieses Konzept in Film und Fernsehen beliebt. In der deutschen Krimilandschaft bedient man sich etwa in der Reihe „Marie Brand“ dieses Stilmittels. Im neuen Fall „Marie Brand und die lange Nase“ (heute, 20.15 Uhr, ORF 2, Regie: Michael Zens) funktioniert der Humor aber nur mäßig.