TV-Kritik: Ein mutwillig aktueller Kölner "Tatort"

Es ist eine trügerische Idylle in Bützenich im rheinischen Braunkohlerevier. Zuerst heißt es, das Dorf soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden, also verkaufen so gut wie alle ihre Häuser und übersiedeln in die sterile Steingarten-Hölle Neu-Bützenich. Ein altes Ehepaar wird dort nicht heimisch und versucht sich das Leben zu nehmen. Das Umdenken in der Klimapolitik gewährleistet später Bützenichs Fortbestand, nun geht der Schlamassel so richtig los.