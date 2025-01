TV-Kritik: Dieser Pausenfilm war ideal zum Essen-Fassen

Es braut sich was zusammen über der Welt. Ein riesiger Wirbelsturm, musikalisch begleitet vom Donauwalzer. So beginnt der Pausenfilm zum Neujahrskonzert, der diesmal Johann Strauss gewidmet ist. Das ist nachvollziehbar, schließlich wird heuer der 200. Geburtstag des Komponisten gefeiert. Das war’s dann aber auch schon mit der Nachvollziehbarkeit des Films „2025 – Eine Strauss-Odyssee“. Wir erinnern uns, der ORF überträgt Neujahrskonzert und Film in 92 Länder weltweit.