Ins Milieu der Fußball-Hooligans führte der gestrige "Tatort" in Saarbrücken (20.15 Uhr, ORF 2/ARD). Bei einem Kampf von rivalisierenden Fangruppen wurde Andreas Schneider, einer der Beteiligten, so stark verletzt, dass er kurz danach in der Notfallambulanz des Krankenhauses starb. Doch schnell stellte sich heraus, dass der tödliche Messerstich in den Oberschenkel ganz bewusst gesetzt worden sein musste.