Ieva Lesinska ist 19, als sie erfährt, dass ihr Vater sowjetischer/US-amerikanischer Doppelagent ist. Bis zu diesem Urlaub 1978, bei dem sie ihn in den USA besucht, hat Lesinska bei ihrer Mutter in Lettland gelebt. In der Doku "Die Tochter des Spions" (gestern in der ARD) schildert die Frau ihre Suche nach Identität und die Bürde der Fremdbestimmung durch die Taten ihres Vaters.