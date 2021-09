Damit hat Tina Sanftleben nicht gerechnet: Nach einer lautstarken Auseinandersetzung mit ihrem Chef wird die resolute Fahrverkäuferin fristlos entlassen. Da die alleinerziehende Mutter dreier Halbwüchsiger keine neue Arbeit findet, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich selbstständig zu machen. So tut sie das, was sie am besten kann.