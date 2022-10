Immer wieder stand "The White Lotus" in den Nominierungslisten oben. Inzwischen bringt es die zwei Staffeln umfassende US-Serie (2021) auf zehn TV-Oscars ("Emmys"). Es hat etwas gedauert, doch auf Sky X kann man den schrulligen Gästen des gleichnamigen hawaiianischen Luxusresorts in der ersten Staffel nun begegnen, ohne pro Folge 2,49 Euro extra zum Amazon-Prime-Abo zu bezahlen. Es besteht keine Gefahr, beim Betrachten von Traumurlaubenden in Neid zu versinken.