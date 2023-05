Wir leben in paradoxen Zeiten, sie haben sogar den Film erreicht. So arbeitet sich die Hollywood-Fachpresse gerade an einem Phänomen ab. Die neue Netflix-Produktion "The Mother" soll nach Angaben des Streaming-Kaisers den besten Start 2023 hingelegt haben: Fast 84 Millionen Stunden soll der Action-Thriller mit Jennifer Lopez geschaut worden sein, während es laut einer der wichtigsten Datenbanken für Filmkritiken inszenatorisch nicht einmal für ein "Genügend" reicht.