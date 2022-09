Der britische App-Entwickler George (Paapa Essiedu) ist in einer Zeitschleife gefangen. Auf der Suche nach Antworten stößt er in der Sky-Eigenproduktion "The Lazarus Project" (jeden Freitag gibt’s neue Episoden) auf die titelspendende Geheimorganisation, die die Zeit zurückdrehen kann und so globale Katastrophen und die drohende Auslöschung der Menschheit verhindert.