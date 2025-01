"Tatort" Kiel: Borowski und die tödliche Sexparty

Ausgerechnet ins Milieu der Sex- und Liebeskranken verschlägt es am Sonntagabend Kommissar Axel Milberg als Klaus Borowski und Almila Bagriacik als dessen Kollegin Mila Sahin in Milbergs vorletztem Fall beim "Tatort" in Kiel (12. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2/ARD). Doch hauptabendgerecht ist von Sex wenig zu sehen, dafür müssen sich die Ermittler mit psychisch kranken Zeugen und schweigsamen Verdächtigen herumschlagen.