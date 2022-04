Ein junges Pärchen beobachtet in der Nacht ein Gewaltverbrechen im Wald. Kurz darauf folgt das Frankfurter Ermittlerduo Janneke und Brix (professionell sachlich: Margarita Broich und Wolfram Koch) im Ostermontags-"Tatort" (gestern, ORF 2) den Blutspuren einer verschwundenen Ehefrau und Mutter. Deren Mann und Töchter scheinen auffallend unbesorgt. Die eine ist hochschwanger, die andere Theaterregisseurin in Geldnöten. Wobei jeder eine Rolle zu spielen scheint in diesem Familienstück.