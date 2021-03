Einen Einblick in das aktuelle Filmschaffen der Türkei gibt der Film "Das Leben ist wie ein Stück Papier", derzeit unter den Top-Ten-Filmen auf Netflix Österreich. Im Mittelpunkt steht der schwerkranke Müllsammler Mehmet (Çagatay Ulusoy), der in seinem Müllwagen den achtjährigen Ali (hervorragend: Emir Ali Dogrul) findet. Der Bub wurde von seiner Mutter in den Wagen geschmuggelt, um ihn vor dem gewalttätigen Stiefvater zu schützen.