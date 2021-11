Wer sich vom Schrecken unserer Zeit ablenken will, wird ihn bei der Miniserie "Scenes from a Marriage" vergessen können. Sky zeigt den Fünfteiler auf Sky X und Sky Atlantic. Eine Warnung sei aber vorausgeschickt: Was einen aus dem Alltag kippen lässt, ist Schönheit, die sich aus dem nuancierten Ausleuchten von Niederschmetterndem speist: Es geht um Risse, das unausweichliche Zerreißen und die spätere Heilung von Akademiker Jonathan und Mira, einer Führungskraft in der Tech-Branche.