Yadan, Odal und Rani stammen aus Daraa in Syrien. In dieser Stadt nahmen die Proteste gegen das Assad-Regime Fahrt auf, die drei Männer haben damals Videos des sich aufbäumenden Volksaufstandes gedreht. Zehn Jahre später treffen sich die drei in Paris, und Regisseur Rami Farah konfrontiert sie auf einer Kinoleinwand mit ihren amateurhaften, aber dokumentarisch wertvollen Aufnahmen von damals.