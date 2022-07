Werden in Hollywood mächtige Produktionssummen kommuniziert, passiert das nicht zufällig. Aus Angst vor ökonomischem Misserfolg und den Folgen fürs Image meist geheim gehalten, sind offengelegte Budgets eine Ansage: Man spielt ganz oben mit, oder möchte es wie Netflix beim neuen Film "The Gray Man". 200 Millionen US-Dollar ließ man sich den Kracher kosten, so viel wie fast kein Netflix-Film davor.