"Star Wars"-Novize

Ja, es gibt sie wirklich: Menschen, die noch nie Star Wars gesehen haben. Ich bin so einer. Bis jetzt. Nun hat mich mein Chef dazu vergattert, in Staffel drei von "The Mandalorian" einzusteigen – derzeit ist die erste Folge auf Disney+ zu sehen. Danke, Chef. Als Novize bei Staffel drei einzusteigen, fühlt sich ein bisschen an, wie blind in einem riesigen Universum herumzufliegen: Es gibt wunderbare Welten zu bestaunen, aber hinter jeder Ecke könnte sich ein Sturm der Unwissenheit auftun.