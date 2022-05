Auf der Habenseite hat der Tatort aus Bremen (Sonntag, 20.15, ORF 2), dass man ihn nicht so schnell vergessen wird. Die Episode "Liebeswut" mit dem Ermittlerinnen-Duo Linda Selb (Luise Wolfram) und Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) war ein nervenaufreibender Abstecher in die Abgründe, die sich hinter verschlossenen Wohnungstüren auftun. Eine Frauenleiche trägt ein rotes Hochzeitskleid, ihr Nachbar lutscht ungerührt Eis am Stiel. Irgendwas an diesem entrückten Kerl rührt an Moormanns Psyche,