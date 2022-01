Felix Neureuther war schon als alpiner Ski-Sportler einer, der den Mund aufmachte. Seine gestrige ARD-Reportage "Spiel mit dem Feuer – Wer braucht noch dieses Olympia?" begann damit, dass er an Dreharbeiten vor dem chinesischen Konsulat in München gehindert wurde. "Und dieses Land soll die Jugend der Welt mit offenen Armen empfangen?", fragt Neureuther. Am 4. Februar beginnen in Peking die Winterspiele.