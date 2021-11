Stellen Sie sich vor, Sie leiden an Zahnweh, Rückenschmerzen oder Migräne, und der Hausarzt verschreibt Ihnen dagegen ein Opiat, das in kürzester Zeit süchtig macht. Klingt irre, oder? Exakt dies ist aber in den USA passiert. Im Zuge der Opioid-Epidemie starb in den Vereinigten Staaten etwa eine halbe Million Menschen durch Überdosen süchtig machender Schmerzmittel.