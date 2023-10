Ein paar Fragen für zwischendurch: A: Wo sitzt der kleinste Muskel im menschlichen Körper? B: Welcher ist der stärkste in Bezug auf seine Größte? C: Welcher ist der schnellste? D: Wie viele Bewegungen macht der Mensch pro Tag? Antworten gibt es am Ende des Textes – und gab es bei der Premiere des neuen "Okidoki"-Kinderformats im ORF namens "Das Wunder DU".