Söhne unter Druck

Die Reihe "Universum History" (gestern, ORF 2) spürt dem "Duell der Kronprinzen – Rudolf von Österreich und Wilhelm von Preußen" in einer politisch brandgefährlichen Zeit nach. Dass Geschichte immer von Menschen geschrieben wird, macht Iris Fegerl (Drehbuch, Regie) in der von ihr inszenierten Folge beklemmend spürbar. Wilhelm haftet von Geburt an der Makel seines gelähmten Armes an. Der sechsjährige Rudolf soll bei nächtlichen Exerzierübungen abgehärtet werden. Beide ringen um die