Im vorletzten Film der ersten "Soko Linz"-Staffel bekommt heute der sonst auf dem Skateboard durch die kriminelle Belanglosigkeit rollende Assistent Aleks (Damyan Andreev) Bedeutung. In Traumsequenzen erinnert er sich an die Begegnung mit Magdalena Hinze auf einem Rave. Die Rave-Bilder mag sich jemand ausgedacht haben, der sein letztes Festl in den 80er-Jahren gefeiert hat. Tags darauf wird Hinze tot aufgefunden.