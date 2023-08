Ein Bild, das schief hängt, bringt Unglück. Zumindest für den Kunstsammler Ronald. "In diesem Haus ist alles echt, bis auf meinen Busen natürlich", versichert dessen Frau. Das mag auf die Kunstwerke in der Villa zutreffen. Doch was ist mit dem Bild von Ronald, das er von sich zeichnet? Und jenem in der überaus wohlwollenden Doku, die über ihn ausgestrahlt wird, just in jener Stunde, in der seine Patentochter entführt wird?