Ein Elfjähriger steht in der Bank, mit Maske und Pistole. Bendix inszeniert einen Überfall. Er will ins Gefängnis, nicht zur Pflegefamilie. Letztere wäre Verrat an seinem Vater, der nach dem Tod der Mutter depressiv ist. Jule drückt sich Zigarettenstummel am Bein aus. Eine Kleinigkeit genügt, und sie rastet aus.