Läppische vier Tage lief der Film "Schwesterlein" 2020 in den deutschen Kinos, bis es wieder zum Lockdown kam. In Österreich kam das Werk mit Nina Hoss und Ex-Jedermann Lars Eidinger, das es sogar in die Vorauswahl der renommierten Golden Globes 2021 schaffte, gar nicht ins Kino. Jetzt aber hat das sensible, packende Drama endlich die Chance, ein breites Publikum zu finden. Arte zeigt es heute (20.15 Uhr), auf arte.tv kann man es bis 25. März frei streamen.