Im März eroberte ein Film die Netflix-Charts, mit dem man im Lexikon das Wort "übertrieben" erörtern könnte: "Army Of The Dead" von US-Regiestar Zack Snyder. Darin will Dave Bautista ("Dune") als Oberschlawiner mit einer handverlesenen Bande in einer Zombie-Apokalypse, die eine Atombombe stoppen soll, viel Geld aus Las Vegas’ Casino-Katakomben stehlen. Dabei fiel der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer als Wagnerianer und Meistersafeknacker Ludwig Dieter auf.