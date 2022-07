Allein die Ausgangssituation dieser US-Serie ist delikat: Barry Berkman hat als Elitesoldat in Afghanistan gedient, sattelte daheim zum Auftragskiller im Mittleren Westen um, bis er bei einem "Job" in Los Angeles in eine Schauspielschule stolperte. Seitdem versucht Barry, der Schauspieler und Stand-up-Komiker Bill Hader ("Saturday Night Life"), die kaltblütige Welt des Auftragsmordes hinter sich zu lassen, um in einer anderen Fuß zu fassen – die der Bühnenkunst.