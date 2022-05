Die ARD hat gestern eine neue Freitagsreihe mit dem Übertitel "Schule am Meer" gestartet. Anja Kling spielt in der ersten Folge "Frischer Wind" eine Direktorin in einer Flensburger Berufsschule. Die Frau agiert im Stile einer empathischen Topmanagerin, ist für alle Problemfälle in der Lehrer- und Schülerschaft Tag und Nacht erreichbar. Auch für die Probleme einer Mutter, deren Kind angeblich schwer krank und frisch verliebt ist.