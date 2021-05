Es könnte die erste Szene eines Heimatfilmes sein: In trauter Zweisamkeit sinnieren Silvia Schneider und Armin Assinger auf einem Bankerl oberhalb des Attersees darüber nach, dass "in Österreich alles schön" sei. Was könnte daher schöner sein als "Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot"? In der gleichnamigen Reisereportage (gestern, ORF 2) erfährt der Zuseher einiges.