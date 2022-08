Ihr letzter Typ hatte sich bei Christa, der 56-Jährigen aus Niederösterreich, mit Haube vorgestellt. Dass sie wieder Single ist, mag daran liegen, dass der Kerl "glåtzert" war und sie doch als Friseurin arbeitet. Nicht ganz, der eine Ex habe sich in die Pflegerin seiner Eltern verknallt, der andere meldete sich nach dem Urlaub nicht mehr. Der Neue soll also Haare haben und ehrlich sein.