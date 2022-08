Flugreisen sind im Moment ein echter Krampf. Irgendwie passend, dass auch die zweite Staffel der schwarzhumorigen Thrillerserie "The Flight Attendant" (ab sofort auf Amazon Prime) nicht so richtig abhebt. Wie im ersten Durchlauf spielt "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco die saufende Flugbegleiterin Cassie, die in allerlei wilde internationale Spionagefälle verwickelt wird.