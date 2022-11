In der "Santa Clause"-Trilogie wurde Tim Allen per Zufall zum Weihnachtsmann – und schubste damit das Thema Weihnachten aus der cineastischen Romantikecke ins Comedyfach. Nun ist der 69-Jährige wieder als Gabenbringer vom Nordpol zurück – in einer sechsteiligen Serie auf Disney+. Darin ist Santa Claus alt geworden, verliert langsam seine magischen Kräfte, seine halbwüchsigen Kinder und Mrs. Santa sehnen sich nach der realen Welt. Daher will sich der Weihnachtsmann zur Ruhe setzen.