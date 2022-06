War der erste Mann auf dem Mond in dem kontrafaktischen Apple-TV-Drama "For All Mankind" noch ein russischer Kosmonaut, so soll gefälligst ein Amerikaner als Erster den Fuß auf den roten Planeten setzen. Das Rennen zum Mars steht im Fokus der heute anlaufenden dritten Staffel der Science-Fiction-Serie, die völlig zu Recht als eine der Vorzeige-Eigenproduktionen des Streaminganbieters gilt.