Menschen sind nicht immer die, für die wir sie halten. Das muss Chefinspektorin Schwarz (Chiara Schoras) in ihrem jüngsten Fall im "Bozen-Krimi" (gestern, ARD) gleich mehrfach erfahren. Ein Wagen fährt ungebremst in ein Café. Am Tatort taucht unvermittelt ihr ehemaliger Kollege wie Geliebter auf. Weshalb?