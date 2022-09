Mein Name ist Collien Ulmen-Fernandes, ich bin eine berufstätige Mutter und muss mich nahezu täglich dafür rechtfertigen." So begann gestern die erste von drei Folgen der ZDF-Reihe "laut.stark.gleich.berechtigt." der Regisseurin Elin Carlsson. Völlig ohne Zynismus skizziert Moderatorin Ulmen-Fernandes das Frauenbild der 50er-Jahre. Die Männer waren im Krieg ums Leben gekommen oder in Gefangenschaft, die Frauen ernährten die Familien quasi allein. Mit der Rückkehr der Männer erfolgte die