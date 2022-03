Es stellt sich des Öfteren ein, wenn man sich deutschsprachige Krimis ansieht: das Gefühl, als würden wir in der New Yorker Bronx der 1980er oder im Mexico City der Drogenkartelle leben – Schwerverbrechen an jeder Ecke mitten unter uns. Als im gestrigen Tatort (20.15, ORF 2) aus Köln auf einem kleinen Ausflugsdampfer eine ausgeklügelte Geiselnahme ausbrach, war diese Fallhöhe gut zu spüren. Mitunter löst sie ein Schmunzeln aus.