Es ist ein Film mit wundervoller "Patina": Regisseur George Clooney hat "The Tender Bar", seit gestern auf Amazon Prime Video als Stream verfügbar, in braun-goldenes Licht getaucht. Prächtige Nostalgie verbindet sich mit dem verlebten Schick einer Bar im Halbdunkel. Das Beisl und seine soziale Funktion – all das, worauf jeder Lockdown die Sehnsucht höherschraubt –, sind auch das Zentrum der neuen Arbeit des Hollywood-Stars.